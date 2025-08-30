フィリーズのシュワーバー、1試合4発で一気に4本差トップに米大リーグ、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が28日（日本時間29日）、本拠地フィラデルフィアで行われたブレーブス戦で1試合4本塁打をマーク。一気に今季49号とし、前日まで45本で並んでいたドジャースの大谷翔平投手をキング争いで一気に突き放した。日本のファンはシュワーバーの打撃に衝撃を受けるとともに、大谷が“陥落”する原因となった相手ピッチャー