ＳｎｏｗＭａｎの深澤辰哉（３３）、目黒蓮（２８）、ラウール（２２）が２９日、韓国・ソウルで開幕する同グループ初のポップアップイベント「ＳｎｏｗＭａｎ１ｓｔＰＯＰ−ＵＰ」のプレローンチイベントに参加した。イベントは韓国を皮切りに、台湾・台北、タイ・バンコクを巡ったのち、日本に戻り、大阪、東京で開催される。会場は季節の反転をコンセプトにした「真夏の中の真冬」がテーマ。入り口にはＳｎｏｗＭ