オリオールズ・菅野智之投手（３５）がドジャース・大谷、山本の２人とメジャー初対戦する可能性が２８日（日本時間２９日）、浮上した。菅野は次回登板が３１日（同９月１日）の敵地・ジャイアンツ戦になることが発表されたが、このまま中５日でいくと、その次は９月６日（同７日）の本拠地・ドジャース戦が有力。打者大谷だけでなく、山本も中５日でくれば初の投げ合いが実現する。菅野は巨人時代の１５年６月１０日の交流戦