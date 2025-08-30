◇30日から来月14日まで先行開催イベントSnowManの深澤辰哉（33）、目黒蓮（28）、ラウール（22）が29日、ソウルの「XYZSeoul」で行う初のポップアップイベントの会場を訪れた。きょう30日から来月14日まで、グッズ販売のほか多様な展示を展開する期間限定店舗などの先行開催イベントに参加。目黒は「これは楽しい。ここに来ないと体験できないことがあり良い思い出になりました。ぜひ、会場で体験してみてください」とア