女優趣里（34）とBE：FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）が29日、2人の連名で結婚していたことを発表した。趣里の第1子妊娠も公表。今春の週刊誌報道で交際がスクープされ、三山の婚約破棄トラブルも相まって、熱愛の行方が注目されていた。趣里の両親である水谷豊（73）と伊藤蘭（70）夫妻の支えも受け、新しい命を守り育てていく。◇◇◇世間を驚かせた交際報道以降、関係性が注目されていた2人がついにゴールイ