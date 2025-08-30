¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼¤¬¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î½éÆü¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Î¥¢¡¦¥Ð¡¼¥à¥Ð¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óºîÉÊ¡Ö¥¸¥§¥¤¡¦¥±¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï¡¢8·î27Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤òÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¡¢¥­¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹´´Éô¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£´Ø·¸¼Ô¤¬¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï¸á¸å¤«¤éÂÎÄ´¤òÊø¤·»Ï¤á¡¢ÍâÆü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«