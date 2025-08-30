川崎重工業が船舶用エンジンの燃費性能データを改ざんしていた問題で、同社が建造する海上自衛隊の潜水艦エンジンでもデータを改ざんしていた疑いがあることがわかった。同社が8月上旬、防衛省に伝えていたという。川崎重工業・神戸本社（神戸市中央区）川崎重工は昨年（2025年）8月、船舶用エンジンのデータをめぐる問題を公表した。その内容は、2000年以降に製造した商船向けの船舶用エンジン674台中、673台分で書き換えがあ