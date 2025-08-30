知的障がい者の墨絵アーティスト、岡元俊雄さんと、ダウン症があるシンガポールの切り絵アーティスト、フェーン・ウォンさんの2人の作品が、大阪で開業したばかりのホテル「パティーナ大阪」（大阪市中央区馬場町）の1階ギャラリーで展示されている。9月7日まで。入場無料。岡元俊雄さんの墨絵 割り箸1本で描き切るパティーナ大阪は、シンガポールを拠点とし、世界有数のラグジュアリーホテルを手掛けるカペラホテルグループの