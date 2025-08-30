8月30日午前1時29分ごろ、宮城県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。 【写真を見る】宮城で最大震度4 東京 神奈川 千葉 静岡などでも揺れ 宮城県沖が震源 マグニチュード5.7の地震【地震情報】 最大震度4を観測したのは、宮城県大崎市、