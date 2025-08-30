きょうの欧州株式市場は総じて軟調。終値は、ＦＴＳＥ１００指数が前営業日比２９．４８ポイント安の９１８７．３４ポイント、仏ＣＡＣ４０指数が前営業日比５８．７０ポイント安の７７０３．９０ポイントとなっている。フランクフルト（独）市場は、ＤＡＸ指数が前営業日比１３７．７１ポイント安の２万３９０２．２１ポイントとなっている。 米国株市場が欧州時間の時間外取引から総じて軟調。欧州株も売りが出た。週末を