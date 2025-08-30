¥¢¥á¥ê¥«¤ÎCNN¤Ï29Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬2024Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤À¤Ã¤¿¥«¥Þ¥é¡¦¥Ï¥ê¥¹Á°ÉûÂçÅýÎÎ¤Î·Ù¸î¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£CNN¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ï¥ê¥¹Á°ÉûÂçÅýÎÎ¤Î·Ù¸î´ü´Ö¤ÏÂàÇ¤¤«¤é6¥«·î¤Ç2025Ç¯7·î21Æü¤¬´ü¸Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¤¬¼«¿È¤ÎÂàÇ¤Ä¾Á°¤Ë1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ¹´±°¸¤Æ¤Î½ñ´Ê¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î»Ø¼¨¤¬¡ÖË¡Î§¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»Ø