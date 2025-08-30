【HG 1/144 ガンダムベース限定 バルギル(ガンダムヘッド&サイコプレート搭載型)】 8月23日発売 価格：4,400円 ガンダムベース販売商品 「機動戦士ムーンガンダム」に登場するMS「バルギル」の頭部をガンダムヘッドに変更し、サイコプレートを装備した限定アイテムがガンダムベース各店舗で発売となった。 「HG 1/144 ガ