ＴＲＦのＤＪＫＯＯが２９日、都内で行われた第１３回全国高等学校ダンス部選手権「ＤＡＮＣＥＣＬＵＢＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰ（ＤＣＣ）」に登場した。公式サポーターとして登場したＫＯＯはスペシャルパフォーマンスを披露。今大会のテーマソング、トンボコープの「Ｆｒｅｅｅｄｏｍ！」や若者の間で人気を博した「ＡＰＴ」など、スペシャルメドレーで会場を沸かせた。さらに、ＤＪ活動４５年を迎えた今年から「Ｄ