2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）の準々決勝、女子日本代表vs女子オランダ代表の試合がTBS系列で生中継されることが決まった。30日（土）にTBS バレーボールのXが伝えている。 22日（金）に開幕した女子の世界バレー。予選ラウンドでプールHに入った日本は、3連勝のプール1位で通過を決め、ラウンド16では開催国の女子タイ代表を下し、準々決勝へと駒を進めて