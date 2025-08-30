クリスタル・パレスは29日、ビジャレアルからスペイン代表FWジェレミ・ピノが完全移籍加入することを発表した。クラブからの発表によると、契約期間は2030年6月30日までの5年間。アーセナルへ旅立ったイングランド代表FWエベレチ・エゼの後任として、エースナンバーの「10」を託されることが決まった。移籍金は公表されていないものの、イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、2100万ポンド（約42億円）にボーナス500万