30日午前1時29分頃、宮城県沖を震源とするマグニチュード5.7の地震が発生し、宮城県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要30日午前1時29分頃、宮城県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は宮城県沖(北緯38.4度、東経142.2度)で、震源の深さは約40km、地震の規模(マグニチュード)は5.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測された市町村【震