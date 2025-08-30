¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥£¥ê¡¼¥º19¡½4¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ê2025Ç¯8·î28Æü¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬ÂçÇúÈ¯¤À¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ç¼«¿È½é¡¢»Ë¾å21¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë1»î¹ç4ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿49¹æ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ë¡¢°ìµ¤¤Ë4ËÜº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£ÂçÃ«¤Î3Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¡õMVP¤Ë¡¢22Ç¯¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤¬¶¯Îõ¤ÊÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±