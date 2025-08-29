Aile The Shotaが、新曲「愛のプラネット -PoM remix- feat. eill, idom, dawgss」を9月10日にリリースする。 （関連：ME:I、King & Prince、平手友梨奈、新しい学校のリーダーズ、Aile The Shota、ONE OR EIGHT……注目新譜6作をレビュー） 本楽曲は、今年5月にZepp Shinjukuで開催された、Aile The Shotaがオーガナイズを務める音楽イベント『Place of Mellow organized by Aile The Sh