¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥«¥Ö¥¹3¡½4¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê2025Ç¯8·î28Æü¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¤Ï3ÈÖ¥¢¥À¥á¥º¤ËÄËº¨¤Î2È¯¤òÍá¤Ó¡¢Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤Î9¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö1ËÜÌÜ¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤ë¤Ù¤­¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2ËÜÌÜ¤Ï°Õ¿Þ¤·¤ÆÅê¤²¤¿µå¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿½é²ó¤Ï¡¢»Íµå¤ÎÄ¾¸å¤Î½éµå¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢º¸Ãæ´Ö¤ØµÕÅ¾2¥é¥ó¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¤Ï¡¢¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤òÆ±ÅÀ¥½¥í¤È¤µ¤ì¤¿¡£7²ó5