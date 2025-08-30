¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤Ø¤Î¥Ó¥¶¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢È¯µë¤âµñÈÝ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ©ºÛ¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¼£À¯ÉÜ¤Î¥¢¥Ã¥Ð¥¹µÄÄ¹¤ÎÍè·î¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤Ï29Æü¡¢¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤¬9·î¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ¤òÁ°¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£À¯ÉÜ¤È¼«¼£À¯ÉÜ¤ò¼çÆ³¤¹¤ëPLO¡á¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê²òÊüµ¡¹½¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¶¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¡¢È¯µë¤âµñÈÝ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼£À¯ÉÜ¤äPLO¤¬¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê