ボートレース大村の「スポーツ報知杯」は２９日、予選２日目を迎える。吉村誠（３６＝静岡）は２日目３Ｒ、４カドからコンマ１２の好Ｓを決めると道中追い上げて３着。今節の相棒２５号機はこれまで６節で使用され２優出の好調機。「出てると思う。道中も余裕があったし、引き波を越える感じも力強い。足は全体にいい感じ。あとは朝の時間帯の乗り心地だけですね」と好感触だ。現在はＡ２級だが、２０２６年前期適用勝率は６