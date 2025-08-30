トゲナシトゲアリが、日本工学院専門学校の学園祭“かまた祭”にて音楽ライブ『ナタリー × 日本工学院かまた祭 School Festival LIVE “トゲナシトゲアリ”』を11月3日に開催する。 （関連：トゲナシトゲアリ×She is Legend、全力をぶつけ合う“交流戦”『SOUL & CRY』で巻き起こした熱狂の渦） 本公演は、ナタリーと日本工学院専門学校がタッグを組んで開催するもの。“音楽業界を目指す学生や、『かま