◆バレーボール世界選手権第８日（２９日、タイ・バンコクほか）決勝トーナメント１回戦が行われ、１次リーグＨ組で首位通過した世界ランク５位の日本は、同１８位で開催国のタイを３―０のストレートで下し、準々決勝に進んだ。８強入りは０６年大会から６大会連続。２０１０年大会の銅以来、１５年ぶりのメダル獲得を目指す日本は、９月３日の準々決勝で前回女王・セルビアを倒した世界ランク８位のオランダと対戦する。両