ランコムから待望の新作コンシーラー「タンイドル ウルトラ ウェア デュアル フィックス コンシーラー」が登場♡赤みやクマ、毛穴などの肌悩みを自然にカバーしながら、内側から輝く立体感を実現。カフェインやナイアシンアミドなどのスキンケア成分を配合し、メイク中も肌をケア。重ねても厚塗り感がなく、24時間崩れない美肌を叶える、現代女性にぴったりの逸品です♪ カバー力と肌ケ