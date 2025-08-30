ボートレース多摩川の「ルーキーＳ第１４戦第２６回スカパー！ＪＬＣカップ」は２９日、予選３日目が行われた。中野希一（２６＝埼玉）は４Ｒ、６コースから最内を差して３着をもぎ取った。「前検は上位との差をだいぶ感じたけど、今は戦える感じ。出足はそこそこいい」と気配も上昇している。今年は８優出も優勝なし。「何回も優勝できるチャンスがあったのに、全部勝ち切れていない。戸田で優勝戦１号艇を取った時もまくら