¼«Ì±ÅÞ¤Ï£²£¹Æü¤ËÅÞËÜÉô¤Ç»²µÄ±¡ÁªµóÁí³ç°Ñ°÷²ñ¤Î²ñ¹ç¤ò³«ºÅ¡£»²±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿Í×°ø¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿Áí³çÊó¹ð½ñ¤ÎÁÇ°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£²ñ¹ç¤Ç¤Ï½ÐÀÊ¤·¤¿°Ñ°÷¤«¤é¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ­¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Çº£¸å¡¢½¤Àµ¤·£¹·î£²Æü¤ËºÆ¶¨µÄ¤·°Õ¸«¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áí³çÊó¹ð½ñ¤ÎÁÇ°Æ¤Ç¤Ï»²±¡Áª¤ÇÁÊ¤¨¤¿£²Ëü±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ¤Ê¤É¤ÎÁªµó¸øÌó¤¬Í­¸¢¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä?À¯¼£¤È¥«¥Í?¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤³