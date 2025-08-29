世界の「自炊」を知る1年間の旅が書籍化 「世界自炊紀行」は、自炊料理家の山口祐加さんが1年かけて12カ国をまわり、肌で感じた「自炊」についての記録を一冊にまとめた書籍です。 普段は自炊初心者や自炊が苦手な人に向けて、料理の作り方や買い物など「自炊のサイクルをスムーズに回す方法」を教えている山口さん。 初めて海外の自炊事情について知ったのは26歳の時、まだ自炊料理家になる前だったそう。キューバの家庭で