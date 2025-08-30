【HG 1/144 ガンダムプルトーネブラック】 6月発送（1次予約分） 価格：2,640円 プレミアムバンダイ販売商品 「機動戦士ガンダム00F」に登場する機体「ガンダムプルトーネブラック」が「HG」シリーズで立体化され、プレミアムバンダイのホビーオンラインショップにて発売された。現在3次予約を受け付けている。 「HG 1/144 ガンダムプルト