宮崎駿が監督を務めたスタジオジブリのアニメ映画『もののけ姫』が、スタジオジブリの監修により4Kデジタルリマスター化され、10月24日より全国のIMAX劇場にて期間限定で上映されることが決まった。併せて、ビジュアルが解禁された。【写真】それまでのジブリ映画を覆す世界感『もののけ姫』（1997）フォトギャラリー『もののけ姫』は、人間と自然の衝突を壮大なスケールで描き、1997年7月12日の初公開時には、観客動員1420万