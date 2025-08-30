¥¿¥¤Àï¤Ç¾®Åç¡Ê±¦¡Ë¤È¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤¹ÀÐÀî¡á¥Ð¥ó¥³¥¯¡ÊVolleyballWorldÄó¶¡¡Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âè7Æü¤Ï29Æü¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Î2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢4Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦ÆüËÜ¤ÏÃÏ¸µ¥¿¥¤¤Ë3¡½0¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤·¡¢8¶¯¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£9·î3Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Ï3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥»¥ë¥Ó¥¢¤Ë3¡½2¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë