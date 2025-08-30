完全アウェーでも屈しなかった。バレーボール世界選手権８日目（２９日、タイ・バンコク）、決勝トーナメント１回戦が行われ、世界ランキング５位の日本は同１８位のタイに３―０で快勝。３日の準々決勝はオランダと相まみえる。力で押し切った。２―０で迎えた第３セットはタイが優位な展開で試合を進めるが、２０―２１から３連続得点を奪ってリードを広げる。タイも粘りを見せたものの、２４―２３の場面で相手のサーブがミ