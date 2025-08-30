ウクライナ当局によると、露軍が２８日に首都キーウに対して行った大規模攻撃で、死者は子どもを含む２３人、行方不明者と負傷者の合計は６０人以上に増えた。ウクライナ侵略の和平交渉を巡る１５日の米露首脳会談後も攻撃を続けるロシアに対し、ウクライナや欧州は批判を強めている。ウクライナ空軍によると、露軍は２７日夜から２８日朝にかけ、無人機約６００機、極超音速ミサイル「キンジャル」２発、弾道ミサイル「イスカ