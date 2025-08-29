パリ在住の元フジテレビ・中村江里子（５６）が２９日までにＹｏｕＴｕｂｅやブログを更新。実業家の夫のバルト氏の仕事に伴い、２６年間暮らしたパリを離れ、９月から１年間、ミラノに移住すると報告した。末っ子で高校１年生の次女（１５）と一緒に３人でのミラノ暮らしになるという。長女（２１）は１年間、長男（１８）は３カ月、東京で生活し、長男はその後、アメリカに渡るという。すでに８月中旬に夫婦で、南仏の家から