下着メーカーのワコールから、ジュニア世代に向けた新作ブラトップ「Airスルーブラトップ for ジュニア」が登場。発売は2025年8月28日からで、全国の店舗やオンラインで購入できます。成長期特有の体型にフィットする設計で、カップのズレにくさや通気性も追求。中高生の声を反映した快適な着心地は、毎日のインナーとしても、1枚で着られるトップスとしても活躍してくれそうです。 成長期の体型に