◆西武1―8オリックス（29日、ベルーナドーム）逆転でのクライマックスシリーズ（CS）進出を目指す5位西武が痛い1敗を喫した。3位オリックスとの3連戦。その初戦で必勝を期しながら、頼みの郄橋光成が序盤に失点を重ねた。まず2回1死一、三塁から宗佑磨に右越えの3ランを献上した。2点差に詰め寄った直後の4回は2本の二塁打を浴びるなど3失点。自ら志願してマウンドに上がった7回にも1点を失った。「もっと大胆なピ