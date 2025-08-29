２８日、紅領巾公園で撮影したカワセミ。（北京＝新華社配信／郭連友）【新華社北京8月29日】中国北京市朝陽区の紅領巾公園で28日、カワセミの姿がカメラに捉えられた。２８日、紅領巾公園で撮影したカワセミ。（北京＝新華社配信／郭連友）２８日、紅領巾公園で撮影したカワセミ。（北京＝新華社配信／郭連友）２８日、紅領巾公園で撮影したカワセミ。（北京＝新華社配信／郭連友）２８日、紅領巾公園で撮影したカワセミ。（北