◆ロッテ1―3ソフトバンク（29日、ZOZOマリン）再スタートの一戦で結果を出した。右脇腹痛から約2カ月ぶりに復帰したソフトバンクの栗原陵矢だ。「7番・三塁」で先発出場。2回2死二塁の好機で打席が回ってきた。「緊張したけど、何とか先制点をという気持ちが上回った」。ロッテのボスが外角低めに投じた148キロを中前にはじき返した。先制の適時打となり、一塁ベース上ではほっとしたような顔で小さく左の拳を握った。オ