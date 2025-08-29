中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京8月29日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は29日の記者会見で、米軍が9月に日本で行う合同演習に合わせ、中距離ミサイルシステム「タイフォン」を日本に配備するとの報道をめぐり、地域の安全に実質的な脅威をもたらすもので、米国と日本は他国の安全保障上の懸念を尊重すべきであり、タイフォンを導入してはならないと強調した。郭氏は次のように述べた。関連報