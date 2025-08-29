NTT東日本と東京都が公衆電話ボックスに無料Wi-Fi導入の協定締結！今後3年間で約1500か所整備NTT東日本および東京都は27日、公衆電話ボックスを活用した公衆無線LAN（Wi-Fi）サービスを推進するための「公衆電話ボックスを活用したOpenRoaming対応Wi-Fiの整備・普及啓発等に関する基本協定」を2025年8月27日（水）に締結したと発表しています。これにより、公衆電話ボックスを活用し、人が多く集まる主要駅周辺や公園などに無料で