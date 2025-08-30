テレビ朝日系で放送中の金曜ナイトドラマ『奪い愛、真夏』の第7話に、杉田かおると小手伸也がゲスト出演する。 参考：松本まりかが語る『奪い愛』シリーズの極意「“引き算”の中にある面白さに挑戦したい」 『奪い愛』シリーズは、2017年の金曜ナイトドラマ『奪い愛、冬』（テレビ朝日系）を皮切りに、2019年に『奪い愛、夏』（ABEMA）、2021年には『殴り愛、炎』（テレビ朝日系）、『奪い愛、高校教師』（テ