¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥º¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦£Ë£Ï£Ó£Å¿·²£ÉÍ¥¹¥±¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Î¸ø³«¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£µ¨¤«¤é¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ò·ëÀ®¤·¤¿?¤¤¤¯¤³¤¦?¤³¤È¶ûÅÄ°éÎÉ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¡¢ÅçÅÄ¹â»ÖÏº¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁÈ¤¬½é±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÊÆ²Î¼ê¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤Î¡Ö£Æ£á£é£ô£è¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ä¥¤¥º¥ë¤ä¥ê¥Õ¥È¤òÈäÏª¡£¶ûÅÄ¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤â¾¯¤·¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤­¤ë¤«¤Ê¤È