1973¡Ê¾¼ÏÂ48¡Ë8·î30Æü¡¢ºå¿À¤Î¹¾²ÆË­Åê¼ê¤¬¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£0¡½0¤Î±äÄ¹½½°ì²ó¡¢¼«¤é¤Î¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤Ç·èÃå¤òÉÕ¤±¤¿¡£±äÄ¹Àï¤Ç¤Î²÷µó¤Ïº£¤â¤³¤Î1ÅÙ¤À¤±¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ï24¾¡¤ÇºÇÂ¿¾¡¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏV9¤Îµð¿Í¤Ë0.5¥²¡¼¥àº¹¤Î2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¶âÅÄ´ÆÆÄ¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£