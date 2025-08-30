【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なとりが、8月30日に新曲「非常口 逃げてみた」を告知なしでゲリラにてリリースした。 さらに、なとりが初めてヘッドライナーを務めた『YouTubeMusicWeekend』（8月29日～31日）でMVも初公開された。 ■MVは、なとりと思しきキャラクターが何者かから追われる不穏なアニメーション作品に イラストレーターのiimememeがイラストを手掛けたMV