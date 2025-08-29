女優の清田みくりが２９日に自身のＳＮＳを更新。近影をアップした。清田はインスタグラムで「町中華でオムレツを食べた！！」とつづり、カメラに向かって大きなグッドサインを見せた一枚を披露した。この投稿にファンからは「美味しそう！」「いい表情！」「可愛い顔してる」「ナイススマイル」「ロングが似合う」などのコメントが寄せられている。