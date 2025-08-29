女優の伊原六花が２９日、都内で行われた第１３回全国高等学校ダンス部選手権「ＤＡＮＣＥＣＬＵＢＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰ（ＤＣＣ）」に登場。スペシャルアンバサダーとして高校生の雄姿を見守った。高校時代には大阪府立登美丘高のダンス部のキャプテン。「バブリーダンス」で大きな話題を呼んだ。今年は同校が９年連続９度目の出場。「いろいろなステージでやっているのを見ていたんですけど、変な緊張を与えないよう