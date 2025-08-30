º£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçºåËüÇî¤Î¹ñÏ¢¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÇÀï¾ì¤òÂÎ´¶¤·¡¢ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï80Ç¯Á°¤ÎÀïÁè¤Ç³¤¤ËÄÀ¤ó¤ÀµìÆüËÜ·³¤ÎÈô¹Ôµ¡¤òÆÃ¼ì¤Ê¥´¡¼¥°¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëVR¡á²¾ÁÛ¸½¼Â¤ä¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ò»È¤Ã¤¿AR¡á³ÈÄ¥¸½¼Â¤ÇÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÏJNN¤¬¡¢¼¯»ùÅçÏÑ¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô¡ÖÀÎ¤Ê¤Î¤Ë¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ