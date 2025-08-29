【モデルプレス＝2025/08/29】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が28日、自身のInstagramを更新。ショート丈のトップスから美しいウエストを披露した。【写真】沖田愛加アナ、へそ出しルック披露◆沖田愛加アナ、ショート丈から美ウエストのぞく沖田アナはブラウンのショート丈トップスから美しいウエストを披露。ライトブルーのバッグをアクセントに加えたコーディネートを披露している。この投稿に、ファンからは「引き締