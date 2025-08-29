世界陸連のセバスチャン・コー会長が２８日、オンラインで一部メディアの取材に応じ、９月１日から主要国際大会で導入される女性選手への遺伝子検査について、同１３日開幕の世界選手権東京大会参加者の８５％以上が検査を終えたことを明らかにした。国際陸連（当時）は１９９１年、人権に関わる批判も勘案し、染色体による性別検査を廃止した経緯がある。新しい検査は、男性への性分化の役割を持つＹ染色体上の「Ｓｒｙ遺伝子