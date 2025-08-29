マンチェスター・ユナイテッドの指揮官に危機が訪れている。『Mirror』によると、ユナイテッドはプレミアリーグ第3節バーンリー戦後にルベン・アモリム監督とこれからの進退について話し合いを行うことになるようだ。カラバオカップ2回戦でグリムズビー・タウン(英4部相当)に敗れたことの影響が大きいと予想されており、クラブ上層部はどのような決断を下すのだろうか。アモリム監督は昨季の途中でスポルティングCPからやってきた