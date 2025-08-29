移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏がアーセナルに所属するヤクブ・キヴィオルのポルト行きを自身の代名詞である「HERE WE GO」とともに報じた。移籍形態は買取義務が付くレンタル移籍。レンタル料は200万ユーロ、買い取る際の移籍金は総額で2700万ユーロにまで上る可能性があるようだ。キヴィオルはCBを本職とするレフティで、昨季終盤はチーム内で存在感を示したが、今季はウィリアム・サリバ、ガブ